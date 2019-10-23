2019-10-23T17:27:09+03:00
Экономика

Начинающих экспортёров Тюменской области научили правильно вести документы по сделкам

Обучение прошло в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Начинающих экспортёров Тюменской области научили правильно вести документы по сделкамНачинающих экспортёров Тюменской области научили правильно вести документы по сделкамФото: Татьяна Коркина
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Центр поддержки экспорта Тюменской области и Союз «Торгово-промышленная палата Тюменской области» подвели итоги обучения начинающих экспортёров по теме «Документационное сопровождение экспорта». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, обучение прошло в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В семинаре, который состоялся 17 октября, приняли участи 10 субъектов малого и среднего предпринимательства Тюменской области. С помощью интерактивных методов обучения, квалифицированный тренер рассказал слушателям о законодательных актах, которые определяют документационное обеспечение экспортной сделки. Также участники узнали о тарифном и нетарифном государственном регулировании экспортной деятельности, документационном обеспечении процедуры экспортного контроля, нормах валютного законодательства, ситуациях проведения дополнительной валютной или таможенной экспертизы и порядке оформления документов валютного контроля и многое другое.

По словам слушателей, больше всего им запомнились практические примеры и кейсы, благодаря которым они научились самостоятельно заполнять ряд документов. По окончании обучения каждый слушатель получил сертификат об участии в семинаре «Документационное сопровождение экспорта» образовательной программы РЭЦ.

Отметим, что мероприятие прошло в рамках реализации Образовательной программы «Организация экспортной деятельности российских предприятий».

ИСТОЧНИК KP.RU

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