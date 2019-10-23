2019-10-23T17:03:23+03:00
Экономика

Тюменские предприниматели познакомятся с принципами работы «бирюзовых» компаний

Тренинг пройдёт в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские предприниматели познакомятся с принципами работы «бирюзовых» компанийТюменские предприниматели познакомятся с принципами работы «бирюзовых» компаний
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Тренинг, посвящённый современным подходам к управлению компаниями, состоится в Тюмени 26 октября в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержке предпринимательства Тюменской области, на тренинге рассмотрят эволюцию взглядов на развитие бизнеса в России и мире, участники познакомятся с основными принципами работы «бирюзовых» компаний.

«Бирюзовые» организации часто называют организациями будущего. Они могут развиваться в нужном направлении без жестокого контроля со стороны руководства и стратегических планов на год. Ключевой момент функционирования такой организации – эволюционная цель, направленная не вовнутрь организации, а вовне. Она имеет значение как для клиента и сообщества, так и для государства.

Организационная структура такой «бирюзовой» организации строится на отсутствии вертикали власти. Здесь минимум начальников и максимум свободы. В классической организации начальники отдают лишь распоряжения, а подчинённые не участвуют в принятии решений. Но в «бирюзовых» организациях используется иерархическая структура, в условиях которой сотрудникам дают больше свободы в принятии решений.

Бесплатный тренинг проведёт предприниматель, основатель и владелец компании «Шокобокс» Андрей Шарков. Проект организован по заказу Правительства Тюменской области, Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», Центра «Мой бизнес» при поддержке ТРО ООО «Деловая Россия» и Администрации Тюменского муниципального района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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