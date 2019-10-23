СЕГОДНЯ 14:03 2019-10-23T14:11:27+03:00

Александр Моор призвал «Лидеров России» не сомневаться в своих возможностях Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По мнению главы региона, только так можно добиться успеха на всероссийском конкурсе

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Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Instagram о встрече с молодыми управленцами, которые пробуют себя во Всероссийском конкурсе «Лидеры России».

- Считаю, что участие в «Лидерах России» - это уникальный опыт для личностного и профессионального роста. Тем более, что наставниками конкурса станут представители органов власти и бизнеса, - подчеркнул глава региона.

В числе тех, кто принял участие во встрече - представители органов власти, предприниматели, бизнесмены и менеджеры крупнейших тюменских предприятий. В общей сложности на текущий момент заявки подали более 2,3 тысяч человек из Тюменской области.

Александр Моор призвал управленцев пробовать, рисковать и не сомневаться в своих возможностях. По его мнению, так все обязательно получится.

ИСТОЧНИК KP.RU