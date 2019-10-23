2019-10-23T08:56:53+03:00
Общество

На улице Орджоникидзе в Тюмени запретят парковку

Автовладельцев призывают обращать внимание на дорожные знаки [СХЕМА]
Вадим Бегун
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На улице Орджоникидзе в Тюмени запретят ставить машины.На улице Орджоникидзе в Тюмени запретят ставить машины.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени на участке улицы Орджоникидзе ограничат парковку. Здесь установят соответствующие знаки.

На улице Орджоникидзе на участке от пересечения с улицей Володарского до пересечения с улицей Республики (по четной стороне), за исключением мест, обозначенных дорожными знаками «Парковка» и выделенных для парковки автомобилей, вводятся ограничения. Здесь запретят стоянку или остановку автотранспорта. Места будут обозначены дополнительными дорожными знаками «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

– Эта мера вводится с 11 ноября в целях упорядочения парковки транспортных средств и повышения пропускной способности по улице Орджоникидзе, – сообщили в пресс-службе департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени. В ведомстве попросили автовладельцев обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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