На улице Орджоникидзе в Тюмени запретят парковку

СЕГОДНЯ 08:56 2019-10-23T08:56:53+03:00

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В Тюмени на участке улицы Орджоникидзе ограничат парковку. Здесь установят соответствующие знаки.

На улице Орджоникидзе на участке от пересечения с улицей Володарского до пересечения с улицей Республики (по четной стороне), за исключением мест, обозначенных дорожными знаками «Парковка» и выделенных для парковки автомобилей, вводятся ограничения. Здесь запретят стоянку или остановку автотранспорта. Места будут обозначены дополнительными дорожными знаками «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

– Эта мера вводится с 11 ноября в целях упорядочения парковки транспортных средств и повышения пропускной способности по улице Орджоникидзе, – сообщили в пресс-службе департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени. В ведомстве попросили автовладельцев обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU