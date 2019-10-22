2019-10-22T22:54:00+03:00
Общество

В Тюменской области реализуется проект «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экология»

До 2024 года нужно выполнить большой объём работ
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области реализуется проект «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экология»В Тюменской области реализуется проект «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экология»Фото: Татьяна Коркина
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Департамент лесного комплекса Тюменской области с 2019 года реализует региональный проект «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология». Главная цель проекта – обеспечение баланса между выбытием и воспроизводством лесов к 2024 года. Как сообщили в департаменте, проект включает в себя работы по восстановлению и сохранению лесов в кратчайшие сроки. За пять лет нужно увеличить площади лесовосстановления, запасы семян лесных культур и повысить качество лесохозяйственного ухода.

Показатель эффективности реализации проекта – снижение ущерба от лесных пожаров и повышение качества работ по лесовосстановлению. Одним из первых и важных этапов реализации проекта «Сохранение лесов» является обновление автопарка и оснащение лесничеств лесопожарной и лесохозяйственной техники. Благодаря новой технике повысилось качество работ по лесовосстановлению и лесоразведению, а кусторезы, плуги, культиваторы и навесные фрезы позволили выполнять работы в установленные сроки.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что плановое обновление техники и оборудования по региональному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» выполнено на 100%.

Для достижения 100% показателя к 2024 году необходимо каждый год увеличивать площади лесовосстановления в среднем на 540 гектаров. В первый год реализации проекта лесовосстановление увеличено на 600 гектаров. В 2020 году оно будет увеличено также на 600 гектаров, в 2021-м – на 200 гектаров, в 2022-2023 годах – по 300 гектаров, а в 2024-м году – на 700 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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