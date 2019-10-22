2019-10-22T17:22:53+03:00
Общество

Региональный материнский капитал на Ямале поднимут на 150 тысяч рублей

Эти средства можно направить на улучшение жилищных условий
Вадим Бегун
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Региональный материнский капитал на Ямале поднимут на 150 тысяч рублей.Региональный материнский капитал на Ямале поднимут на 150 тысяч рублей.Фото: Ольга Крыльцова
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С 1 января следующего года на Ямале на 150 тысяч рублей возрастет сумма регионального материнского капитала, который выдается семьям с тремя и более детьми. Таким образом, она составит полмиллиона.

– С 1 января следующего года мы повышавшем наш материнский региональный капитал. Сегодня он составляет 350 тысяч рублей, а будет полмиллиона – это существенный рост. Мы его распространяем не только на третьего ребенка. Он неоднократно с каждым ребенком будет предоставляться, – заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

По его словам, эти средства можно направить как на улучшение жилищных условий или лечение любого из членов семьи, так и на приобретение или строительство жилья на территории Ямала. Кроме того, семья может погасить взятую ранее ипотеку, но только при условии, что жилое помещение находится в капитальном доме на территории округа.

Также стало известно, что с начал следующего года будет увеличен и материнский капитал в семьях, где третий ребенок был рожден ранее.

– Мы знаем, что на руках у родителей много уже полученных, но пока не использованных капиталов в силу разных причин. Они также будут подвергнуты повышению своего номинала, чтобы не получилось так, что ребенок, рожденный после 1 января, будет иметь другие измерения, – отметил губернатор.

Отметим, накануне министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин сообщил, что регионам не стоит рассчитывать только на федерацию при реализации нацпроектов. Чиновник объяснил это тем, что субъекты РФ должны концентрировать собственные ресурсы на ключевых направлениях в своей зоне ответственности. В этом смысле Ямал опережает многие российские регионы. Здесь запускаются разные меры поддержки рождаемости и улучшения демографической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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