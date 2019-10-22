Тюменских родителей на «Rocket Forum» научили правильному общению со своими детьми

СЕГОДНЯ 14:22 2019-10-22T14:22:51+03:00

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Лучше понимать своих детей и уметь общаться с ними, знать, чего хотят подростки, а также помогать им формировать цели и идти к ним – эти непростые истины постигали тюменские родители на «Rocket Forum». Их чада, в свою очередь, на другой дискуссионной площадке учились раскрывать свои таланты и выбирали будущую профессию.

– Мы, взрослые, считаем, что подрастающее поколение стало не самостоятельным. И возникает вопрос: «С чем это связано, может это мы стали меньше им доверять и больше контролировать?» Во время мастер-классов приглашенные специалисты помогут ответить на такие волнующие вопросы о том, как найти баланс, как любить и ценить право выбора своих детей, – сообщила организатор уникального для региона мероприятия, создатель сайта для родителей «Детки!», депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова.

О том, что услышать друг друга – это большая наука, мамам и папам объяснила психолог-консультант Юлия Лукашенок. Выступающая с самого начала отметила, что психологически дети бывают разные по возрасту, и их не учат быть хорошими детьми, также как и взрослых не учат быть хорошими родителями. Эту школу все проходят вместе.

– Какой-бы идеальный мир мы не строили для себя и своего ребенка, его не будет. Поэтому нужно помогать друг другу, уметь слушать и слышать, – подчеркнула психолог. – Бывают такие ситуации: ребенок несколько дней плачет, а родители не знают что делать. При этом боятся подойти и поговорить со своим чадом, аргументируя это тем, что вдруг скажут что-то не то и все только усугубится.

«Я все равно люблю тебя!»: так звучала следующая тема семинара-тренинга от клинического психолога Натальи Павлюк. Она подробно рассказала про все периоды подросткового возраста и что ему присуще, при этом отметив, что для подростков важны события. Если их не хватает им, то они сами создают события.

Услышать друг друга – это большая наука. Фото - Иван Горбунов.

В ходе дискуссии родители выяснили, что любовь бывает физиологическая и эмоциональная. Первую категорию можно охарактеризовать так: родители уверены, что любить – это когда достаточно накормить, обуть и одеть: «А чего еще нужно?» Вторая же – это когда даешь ребенку тепло, нежность и заботу.

Психолог с опытом работы более 15 лет Надежда Кулева донесла до родительской общественности то, что они должны делать, чтобы подружиться со своими детьми. По ее мнению, взрослые должны знать про подростковый кризис то, что это то время, когда у ребенка его личностная граница становится очень болезненной

– Знаете, это схоже с тем, что он заболел ОРЗ, – привела сравнение Надежда. – И любое прикосновение к ней, к этой границе, вызывает сопротивление: любые вопросы родителей, их предложения, любая инициатива. Все воспринимается в штыки. В это время родители начинают думать: «Ну, все! Ребенок стал вредным, плохим, он потерян». Мама и папа, действительно, теряют своего ребенка, но именно только слияние с ним: он приобретает самостоятельность. И для этого ему нужен этот болезненный переход. Именно об этом важно знать и не пугаться этого периода.

Интересный факт затем привела приглашенная гостья: взрослые могут быть «родителем-начальником», «родителем-подчиненным» и «родителем-другом». По мнению психолога, последнее – не самый лучший вариант, потому что родительство всегда подразумевает авторитет и уважение.

Модератор родительской площадки, вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата Тюменской области» Алена Шнайдермюллер, подводя итоги семинара-тренинга, поделилась, что многие практики собирается применять в семье. Родители добавили, что разговоры о том, как справиться с некоторыми ситуациями, правильно найти путь к подростку, помогли им задуматься о многом, что форум помог во многих вопросах.