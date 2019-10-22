Тюменские отличники и хорошисты путешествуют по России в рамках нацпроекта «Культура»

СЕГОДНЯ 13:58 2019-10-22T13:58:33+03:00

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Около 190 школьных активистов, отличников и хорошистов посетили культурно-просветительские программы в рамках национального проекта «Культура». Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, сто человек посетили «Град Петров», ещё 90 проехали по маршруту «Засечная черта». Обе поездки направлены на популяризацию культурного наследия народов России и приобщение детей к истории и культуре России.

Группа школьников, которые путешествуют по «Засечной черте», должна вернуться из поездок на этой неделе. Некоторые ребята уже вернулись домой, полные впечатлений и восторга. Как рассказала ученица тюменской школы №43 Александра Фомина, больше всего ей запомнилась экскурсия в Павловск, Эрмитаж и Мариинский театр.

- Тема архитектуры и изобразительного искусства мне очень близка - я учусь в художественной школе. Я благодарна за возможность посетить замечательный город Санкт-Петербург, увидеть главные достопримечательности, находясь в дружной компании. Желаю процветания проекту и надеюсь, что еще не раз приму в нем участие! – говорит девочка.

Ученицу лицея №34 Дарью Моор впечатлил «Бункер-42». Во время экскурсии она много узнала о холодной войне, а самым ярким впечатлением стало включение сирены, которая «предупреждала» о начале ядерной войны.

Отметим, что проект культурно-образовательных поездок в Тюменской области реализуется с 2014 года. За пять лет более 1,1 тысячи ребят побывали в Казани, Петергофе, Ясной Поляне и на Байкале, проехали по Золотому кольцу Москвы и Великому Волжскому пути.

ИСТОЧНИК KP.RU