Тюменские школьники отправятся на фестиваль профессий «Билет в будущее»

СЕГОДНЯ 13:46 2019-10-22T13:46:52+03:00

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Почти 8 тысяч школьников из Тюменской области примут участие в фестивале профессий «Билет в будущее», который состоится с 28 по 31 октября в Выставочном зале. Проект по ранней профориентации «Билет в будущее» инициирован президентом РФ Владимиром Путиным и реализуется в рамках национального проекта «Образование».

Основная задача фестиваля – помочь школьникам сделать осознанный выбор профессии. Помогать им будут около 800 педагогов и более 20 значимых для Тюменской области предприятий-работодателей. Во время фестиваля ребята познакомятся с востребованными профессиями и выполнят практические задания по восьми направлениям: IT-технологии, транспорт и логистика, сельское хозяйство, медицина, энергетика, строительство и комфортная среда, новые материалы, нефтегазовая отрасль.

По словам регионального координатора проекта «Билет в будущее» в Тюменской области Юлии Бояркиной, современные дети живут в стремительно меняющемся мире. Поэтому важно как можно раньше обратить их внимание на перспективные направления.

- Чем раньше появится этот интерес, тем охотнее будут учиться дети, - отметила она.

Отметим, что фестиваль «Билет в будущее» рассчитан на школьников с шестого по одиннадцатые классы. Для программирования беспилотников, редактирования генома, разработки нейроинтерфейсов необходимы подготовленные молодые кадры. Поэтому начинать профориентацию нужно уже в средних классах.

Помимо фестиваля в рамках проекта «Билет в будущее» ребята посетят экскурсии на предприятия, пройдут профессиональные пробы в колледжах и посетят чемпионаты профессионального мастерства.

ИСТОЧНИК KP.RU