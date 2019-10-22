Александр Моор встретился с почётным консулом Республики Казахстан Владиславом Квасовым

СЕГОДНЯ 13:35 2019-10-22T13:35:28+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с вновь назначенным почетным консулом Республики Казахстан в Тюмени Владиславом Квасовым. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, стороны обсудили, каково текущее состояние отношений двух регионов и наметили пути дальнейшего взаимодействия. В т.ч. участие Тюменской области в XVI Межрегиональном форуме сотрудничества России и Казахстана, который пройдёт в Омске 6 и 7 ноября 2019.

Почётный консул, назначение которого прошло 30 сентября, будет заниматься развитием отношений Республики Казахстан и Тюменской области, содействовать экономическому сотрудничеству, обмену передовыми технологиями и лучшими практиками, а также поддерживать организацию форумов и встреч на разных уровнях.

У Тюменской области и Казахстана давние добрососедские отношения. Их объединяет общая граница, а также культурные, исторические и экономические связи. Казахстан традиционно входит в число основных внешнеторговых партнёров Тюменской области. За первое полугодие 2019 года товарооборот между двумя регионами составил почти 102 млн долларов. Из них экспорт – почти 82 млн долларов, импорт – более 20 млн долларов.

Напомним, Владислав Квасов назначен почётным консулом Республики Казахстан в Тюмени (консульский округ – Тюменская область) 30 сентября. Патент и экзекватуру МИД РФ, которая подтверждает полномочия на посту консула, ему вручил Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в РФ Имангали Тасмагамбетов.

ИСТОЧНИК KP.RU