«Семейка Аддамс» придёт в гости к тюменцам за один день до официальной премьеры в России

СЕГОДНЯ 12:21 2019-10-22T12:21:00+03:00

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Кинотеатр «Киномакс» (ТРЦ «Кристалл», 2 этаж) приглашает тюменцев на предпремьерный показ мультипликационного фильма «Семейка Аддамс», который пройдёт 30 октября в 19 часов, за один день до официальной премьеры в России! Горожан ожидает интересная программа с розыгрышем призов, поэтому пропустить такое событие никак нельзя!

Это новая, мультипликационная, версия всеми известной истории про «тёмную» семейку. Папа любит долгие прогулки в ненастную погоду. Мама считает, что черный цвет самый яркий. У детей кладбище — любимая площадка для игр. Бабушка выпивает пару капель яда перед сном. Вы все еще думаете, что ваши родственники странные? Знакомьтесь — семейка Аддамс!

Вы можете выиграть билеты на «Семейку Аддамс» в группе кинотеатра «Киномакс» и в группе «Комсомольской правды – Тюмень». Ловите удачу за хвост!

СЕМЕЙКА АДДАМС Трейлер 2 в кино с 31 октября.http://www.theaddamsfamily.ru Странности только приветствуются. Смотрите новый трейлер анимационного фильма СЕМЕЙКА АДДАМС. В кино с 31 октября. 6+

ИСТОЧНИК KP.RU