Тобольские прокуроры посмотрели видео о скручивании счетчиков
Тобольская прокуратура заблокировала 28 сайтов, которые обучали обману счетчиков воды, газа и электроэнергии. На этих интернет-ресурсах рассказывали, как незаконно уменьшить коммунальные платежи.
По информации ведомства, среди роликов было несколько видео, набравших от 200 до 650 тысяч просмотров в интернете. Согласно федеральному закону, распространять подобную информацию запрещается. Так, за самовольное подключение или безучетное использование электрической, тепловой энергии и газа предусмотрена административная ответственность. А вот за причинение имущественного ущерба может грозить и уголовная статья.
– В связи с этим в Центральный районный суд Тюмени были направлены административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд удовлетворил требования в полном объеме, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, добавив, что в настоящее время доступ к интернет-страницам с запрещенной информацией заблокирован.
ИСТОЧНИК KP.RU