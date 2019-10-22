Тобольские прокуроры посмотрели видео о скручивании счетчиков

СЕГОДНЯ 12:46 2019-10-22T12:46:01+03:00

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Тобольская прокуратура заблокировала 28 сайтов, которые обучали обману счетчиков воды, газа и электроэнергии. На этих интернет-ресурсах рассказывали, как незаконно уменьшить коммунальные платежи.

По информации ведомства, среди роликов было несколько видео, набравших от 200 до 650 тысяч просмотров в интернете. Согласно федеральному закону, распространять подобную информацию запрещается. Так, за самовольное подключение или безучетное использование электрической, тепловой энергии и газа предусмотрена административная ответственность. А вот за причинение имущественного ущерба может грозить и уголовная статья.

– В связи с этим в Центральный районный суд Тюмени были направлены административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд удовлетворил требования в полном объеме, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, добавив, что в настоящее время доступ к интернет-страницам с запрещенной информацией заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU