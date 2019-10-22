2019-10-22T12:46:01+03:00
Общество

Тобольские прокуроры посмотрели видео о скручивании счетчиков

Сайты с запрещенными роликами были заблокированы
Вадим Бегун
Поделиться:
Тобольские прокуроры заблокировали видео, где скручивали счетчики.Тобольские прокуроры заблокировали видео, где скручивали счетчики.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

Тобольская прокуратура заблокировала 28 сайтов, которые обучали обману счетчиков воды, газа и электроэнергии. На этих интернет-ресурсах рассказывали, как незаконно уменьшить коммунальные платежи.

По информации ведомства, среди роликов было несколько видео, набравших от 200 до 650 тысяч просмотров в интернете. Согласно федеральному закону, распространять подобную информацию запрещается. Так, за самовольное подключение или безучетное использование электрической, тепловой энергии и газа предусмотрена административная ответственность. А вот за причинение имущественного ущерба может грозить и уголовная статья.

– В связи с этим в Центральный районный суд Тюмени были направлены административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд удовлетворил требования в полном объеме, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, добавив, что в настоящее время доступ к интернет-страницам с запрещенной информацией заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 8,99% годовых
Тюменских родителей на «Rocket Forum» научили правильному общению со своими детьми
Тюменские отличники и хорошисты путешествуют по России в рамках нацпроекта «Культура»
Два года тюрьмы «светит» тюменцу, угрожавшему жене металлическим ковшом
Тюменские школьники отправятся на фестиваль профессий «Билет в будущее»
Александр Моор встретился с почётным консулом Республики Казахстан Владиславом Квасовым
Глава тюменского учебного центра попалась на взятке высокопоставленному чиновнику
Опасности нет: у семьи под Тобольском обнаружили «гаффскую болезнь»
Из дома тоболячки вынесли драгоценности на 200 тысяч рублей во время похорон
«Семейка Аддамс» придёт в гости к тюменцам за один день до официальной премьеры в России
В Тюмени управляющему батутным центром грозит тюрьма за смерть девушки
Хотел купить продукты: тюменец гвоздодером вскрыл ящик для пожертвований
Гололед в городе: травматологи просят тюменок отказаться от каблуков
Бей лежачего: житель Ялуторовска убил собутыльника ударом ногой в живот
Незваные гости: в Тюмени иномарка влетела в дом, протаранив забор
Тюменский бизнесмен три года не мог выбить крупную сумму денег с должника
Погибли два человека: под Тобольском легковушка влетела в КамАЗ
В Тюмени состоятся гонки на толокарах: нужно пройти регистрацию
К концу 2020 года Тюменская область откажется от мешочного способа сбора ТКО
Буйный пассажир обокрал спящую женщину на станции Тюмень
Банк УРАЛСИБ запустил карту «Прибыль» во всех отделениях
Жительница Тюмени при продаже пылесоса потеряла крупную сумму денег
На улице Ватутина в Тюмени обесточат светофоры
Погода на 22 октября в Тюмени: утром и днем – дожди