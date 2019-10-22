Из дома тоболячки вынесли драгоценности на 200 тысяч рублей во время похорон

СЕГОДНЯ 12:22 2019-10-22T12:22:04+03:00

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В тобольскую полицию обратилась 54-летняя местная жительница, которая сообщила, что у нее пропали золотые изделия. Об этом она узнала от знакомой, которая обнаружила серьги и кулон потерпевшей у себя дома.

– Еще в мае муж знакомой тайно взял запасные ключи от квартиры потерпевшей. Когда женщина находилась на похоронах, официально нетрудоустроенный 33-летний мужчина проник в квартиру заявительницы и похитил из шкатулки золотой перстень и браслет, которые в последующем сдал в ломбард. В октябре мужчина снова решил поживиться за счет чужого имущества и похитил оставшиеся золотые изделия: две цепочки, два кольца, кулон и крест, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что общая сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей. В настоящее время подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции. Он признал свою вину и пояснил, что на деньги, вырученные с продажи золота, купил алкоголь и закуску к нему. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU