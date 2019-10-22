Хотел купить продукты: тюменец гвоздодером вскрыл ящик для пожертвований

СЕГОДНЯ 11:28 2019-10-22T11:28:46+03:00

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В Ялуторовском районе задержан подозреваемый в краже денег из ящика для пожертвований. Как признался мужчина, он просто хотел купить себе продукты.

– 34-летний житель одного из населенных пунктов района, вооружившись гвоздодером, пришел к мечети, которая находится в деревне, где он проживает. С помощью инструмента злоумышленник сорвал навесной замок с ящика, предназначенного для пожертвований. Присвоив себе более почти четыре тысячи рублей, молодой человек поспешил домой, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

На допросе, устроенном полицейскими, он сообщил, что уже дома разложил деньги по купюрам, большая часть из которых были монеты, и намеревался сходить в магазин за продуктами. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Мужчине «светит» лишение свободы на срок до двух лет. Кстати, фигурант дела ранее уже был судим, официально нигде не трудоустроен. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, похищенное у него изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU