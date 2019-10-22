Бей лежачего: житель Ялуторовска убил собутыльника ударом ногой в живот

СЕГОДНЯ 10:33 2019-10-22T10:33:05+03:00

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В Тюменской области предъявлено обвинение 38-летнему мужчине. Будучи пьяным, он насмерть забил своего собутыльника.

– По версии следствия, в ночь с 18 на 19 октября этого года обвиняемый находился в гостях у своего приятеля в квартире дома по улице Скворцова – Степанова города Ялуторовска и распивал спиртные напитки. В этой же компании был потерпевший. Во время общения между мужчинами произошла ссора, они подрались. В какой-то момент потерпевший упал на пол, в это время злоумышленник несколько раз ударил ему ногой в живот, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что от причиненных повреждений потерпевший вскоре умер. Преступник был задержан и заключен под стражу. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU