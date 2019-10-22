2019-10-22T15:26:07+03:00
Общество

Почти год проведет в колонии тюменец, который пьяным поехал на речку на чужом мотоцикле

На молодого человека было заведено два уголовных дела
Вадим Бегун
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Тюменец сел пьяным за руль мотоцикла, теперь он в колонии. Фото - pixabay.com.Тюменец сел пьяным за руль мотоцикла, теперь он в колонии. Фото - pixabay.com.
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Ранее судимый 28-летний житель села Перевалово на восемь месяцев отправится в колонию за пьяную поездку на речку. По пути на отдых его остановили сотрудники ДПС.

– Как следует из материалов уголовного дела, днем 25 июля этого года молодой человек распивал спиртное с друзьями у себя дома. После этого он сел за руль мотоцикла одного из приятелей и поехал на речку искупаться. По дороге был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы. Во время общения у инспектора возникло подозрение, что водитель пьян. Освидетельствование подтвердило его нетрезвое состояние, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Оказалось, что в сентябре 2016 года водитель уже осуждался за пьяную езду к 180 часам обязательных работ, однако должных выводов для себя не сделал. Было возбуждено второе уголовное дело. В этот раз суд назначил подсудимому 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также ему два с половиной года нельзя будет заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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