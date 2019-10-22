Тюменский бизнесмен три года не мог выбить крупную сумму денег с должника
Тюменские приставы помогли индивидуальному предпринимателю выбить более полумиллиона рублей из должника. Мужчина три года искал справедливости: товар он доставил, только вот расплачиваться за него никто не хотел.
– Еще в 2016 году мужчина заключил договор на поставку строительного товара акционерному обществу, связанному с деятельностью в области архитектуры. Товар был доставлен, но вот оплаты поставщик ждал безрезультатно. Так как обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, Арбитражный суд региона обязал акционеров выплатить долг за предоставленный товар в размере 549 100 рублей, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.
В отношении должника были применены меры принудительного воздействия – постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств. Только после таких мер недобросовестный покупатель оплатил всю сумму долга.
ИСТОЧНИК KP.RU