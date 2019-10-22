В Тюмени состоятся гонки на толокарах: нужно пройти регистрацию

СЕГОДНЯ 08:50 2019-10-22T09:12:36+03:00

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В Тюмени пройдут десятые гонки на толокарах. Участникам надо будет на скорость преодолеть расстояние, равное 25 метрам, на машинках-каталках.

По информации организаторов мероприятия, в гонках могут принять участие дети от 2 до 5 лет. Все так называемые спортсмены будут разделены на три возрастные группы: от 2 до 3 лет, от 3 до 4 и от 4 до 5 лет.

– С гордостью могу сказать, что в далеком 2010 году, когда гонки прошли в первый раз, мы не только предложили еще один вариант совместного досуга для тюменских семей, но и дали старт подобным мероприятиям по всей стране. Идею быстро подхватили во многих городах России, в том числе в Нижнем Новгороде, Туле, Омске и Казани, – рассказала Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, координатор федерального проекта «Крепкая семья» в Тюменской области.

Все без исключения участники получат утешительные призы, а победители и призеры – главные награды от партнеров. Мероприятие начнется в 10.00 в спортивном комплексе «Строймаш» 2 ноября. Чтобы стать их участником, необходимо подать заявку до 24 октября по электронной почте sbtmn2017@gmail.com. С подробной информацией можно ознакомиться здесь.