К концу 2020 года Тюменская область откажется от мешочного способа сбора ТКО

СЕГОДНЯ 08:13 2019-10-22T08:16:19+03:00

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Тюменская область переходит к цивилизованному сбору отходов. До конца 2020 года регион полностью откажется от мешочного способа сбора ТКО. Такие данные озвучил региональный оператор по итогам работы, проведённой с момента старта экологической реформы.

- Ситуация, когда мусорные пакеты оставляют прямо у дороги возле дома уже в прошлом. Ведь такой метод сбора ТКО доставлял немало проблем жильцам. Редко, когда аккуратные пакеты оставались нетронутыми бродячими животными или не разносились по округе в результате непогоды, - отметили в пресс-службе «Тюменского экологического объединения».

Там добавили, что сегодня во многих населённых пунктах проходит переходный период на новый способ сбора отходов и завершаются работы по строительству новых контейнерных площадок. Такие работы ведутся в Ялуторовске, Ишиме, Юргинском районе. Региональный оператор призвал жителей области отнестись к позитивным изменениям с пониманием и терпением.

- Одна из частых проблем – люди начинают складировать мусор на новых контейнерных площадках, которые ещё не успели ввести в эксплуатацию и оборудовать контейнерами. В других ситуациях граждане недостаточно проинформированы обслуживающими организациями о созданных площадках и просто не знают куда выносить отходы, - пояснили в ТЕО.

Для таких случаев работает горячая линия «Тюменского экологического объединения» – 8-800-250-73-26, куда можно адресовать все имеющиеся вопросы. Не исключены и попытки осознанного саботажа экологической реформы. Вместе с тем, до 1 января 2019 года централизованный вывоз отходов в Тюменской области был организован меньше, чем в 50% населённых пунктах региона. Сегодня этот показатель достиг 83% летом и 94% зимой.

ИСТОЧНИК KP.RU