2019-10-21T21:12:16+03:00
Здоровье

В тобольской областной больнице №3 проводятся скрининги по выявлению заболеваний ЖКТ

Исследования проводятся в рамках национального проекта «Здравоохранение»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В тобольской областной больнице №3 проводятся скрининги по выявлению заболеваний ЖКТВ тобольской областной больнице №3 проводятся скрининги по выявлению заболеваний ЖКТФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Тобольской областной больнице №3 в течение трёх лет проводятся скрининговые исследования по выявлению заболеваний желудочно-кишечного тракта. На скрининги направляют абсолютно всех пациентов 55-60 лет при прохождении диспансеризации, а также из кабинетов раннего выявления заболеваний. Такая программа реализуется в рамках регионального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями национального проекта «Здравоохранение».

Чтобы выявить «неполадки» в работе ЖКТ, пациентов направляют на более углублённое обследование при помощи гастроскопии и колоноскопии. В диагностическом отделении работает анестезиолог, поэтому на время процедуры пациенты погружаются в состояние лёгкого сна и не чувствуют дискомфорта и боли. Например, в 2019 году в кабинетах раннего выявления заболеваний диагностировано 6 злокачественных новообразований и 28 предраковых патологий. В рамках скрининга обнаружено 14 злокачественных образований и 24 серьёзных патологии, которые могут привести к онкологии.

Сегодня колоноскопия является самым достоверным способом подтвердить или исключить любое заболевание кишечника. Каждый день в тобольской больнице проводят 6-8 скрининговых исследований, для которых раньше пациенту приходилось ехать в Тюмень. Новое оборудование стоимостью почти 1,5 млн рублей было закуплено за счёт областного бюджета.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что за восемь месяцев текущего года специалисты тюменского Многопрофильного консультативно-диагностического центра провели более 20 тысяч онкоскринингов в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Каждое мнение тюменцев учитывается в работе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Медучреждения Тюменской области обеспечивают квалифицированными кадрами
Жители Тюменской области отправятся в «Дальнюю Государеву вотчину»
В рамках нацпроекта «Культура» в Богандинском открылся культурно-досуговый центр
«Точка кипения – Тюмень» одержала победу в престижном конкурсе
В лесах Тюменской области отменён пожароопасный сезон
В Тюменской области впервые состоялся литературно-просветительский проект «Большая книга – встречи в провинции»
В Тюмени состоится региональный финал соревнований по экстремальной робототехнике
На форуме «Новые старшие» тюменцам показали портрет современного пенсионера
На форуме «Новые старшие» обсудили, насколько активно сегодня старшее поколение
АСИ ищет тюменцев, готовых предлагать инициативы в области образования, цифровой экономики и IT-технологий
Тюменские предприниматели могут пожаловаться о давлении на бизнес следователям
В Ишиме нелегалы воровали машины и продавали скупщикам
Почти 150 тысяч рублей потерял тюменец, сообщив все реквизиты карты мошеннику
Банк УРАЛСИБ предлагает кредитный продукт «Бизнес-Блиц»