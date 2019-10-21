На форуме «Новые старшие» обсудили, насколько активно сегодня старшее поколение
Два пленарных заседания – «Ветеранские организации в современном мире. Профессионалы становятся виртуозами» и «Активное поколение – реальные решения» - состоялись на прошлой неделе в рамках форума «Новые старшие». Мероприятие прошло в ДК «Нефтяник» в рамках федерального и регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
Как отметила начальник отдела социального обслуживания департамента социального развития Тюменской области Татьяны Бородиной, ветеранские общественные организации активно принимают участие в общественной жизни, генерируют идеи и получают гранты на их реализацию.
- За три года они привлекли в Тюменскую область более 20 млн рублей и реализовали множество интересных проектов. Это, например, интеллектуальные клубы, образовательные проекты, социальный туризм и другое, - отметила Татьяна Бородина.
По словам исполнительного директора пензенского фонда «Гражданский союз» Олега Шарипкова, сегодня «Новые старшие» более активные и деятельные. Они в курсе последних новостей, у них насыщенная интеллектуальная жизнь.
- Люди хотят объединяться, хотят творить на благо общества, быть полезными, - подчеркнул Олег Шарипков во время обсуждения результатов проектной деятельности старшего поколения.
Отметим, что форум «Новые старшие» прошёл при поддержке департамента социального развития Тюменской области, Фонда президентских грантов и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
ИСТОЧНИК KP.RU