2019-10-21T18:28:48+03:00
Общество

АСИ ищет тюменцев, готовых предлагать инициативы в области образования, цифровой экономики и IT-технологий

В Агентстве стратегических инициатив надеются, что наберётся хотя бы с десяток человек
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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АСИ ищет тюменцев, готовых предлагать инициативы в области образования, цифровой экономикиАСИ ищет тюменцев, готовых предлагать инициативы в области образования, цифровой экономикиФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор Агентства стратегических инициатив обсудили сегодня, 21 октября, развитие цифровой экономики, подготовку кадров в области технологий, создании равных возможностей для людей и участие жителей региона в форматах развития городской среды и в проектах по развитию региона на федеральном уровне.

- Мы объявили массовый отбор общественных представителей по всей стране. Надеемся, что в Тюменской области откликнутся не менее десяти человек, которые заинтересованы в реализации всех этих идей, - подчеркнула Светлана Чупшева.

Что это значит? АСИ ищет внештатных сотрудников агентства, которые готовы участвовать в этой работе. Агентство стратегических инициатив предоставляет доступ к федеральной базе, инструменты для поддержки проектов, доступ к базе знаний и к образовательным, акселерационным программам.

- Мы отбираем четырёх представителей по направлениям: образование, социальная сфера, сфера подготовки кадров, сфера технологий и инноваций, - отмечает генеральный директор АСИ. –Каждый может выбрать для себя направление, где ему интересно участвовать и работать, реализовать себя и сформировать команду единомышленников, которая будет предлагать инициативы на региональном и федеральном уровнях. АСИ выступает площадкой – мы поможем нашим представителям в продвижении проекта в сферах на разных темах.

Светлана Чупшева напомнила, что в марте агентство открыло в Тюмени «Точку кипения». Спустя полгода она уже стала точкой притяжения для жителей региона, активных людей и предпринимателей, которым интересно будущее Тюменской области и страны в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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