АСИ ищет тюменцев, готовых предлагать инициативы в области образования, цифровой экономики и IT-технологий
Губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор Агентства стратегических инициатив обсудили сегодня, 21 октября, развитие цифровой экономики, подготовку кадров в области технологий, создании равных возможностей для людей и участие жителей региона в форматах развития городской среды и в проектах по развитию региона на федеральном уровне.
- Мы объявили массовый отбор общественных представителей по всей стране. Надеемся, что в Тюменской области откликнутся не менее десяти человек, которые заинтересованы в реализации всех этих идей, - подчеркнула Светлана Чупшева.
Что это значит? АСИ ищет внештатных сотрудников агентства, которые готовы участвовать в этой работе. Агентство стратегических инициатив предоставляет доступ к федеральной базе, инструменты для поддержки проектов, доступ к базе знаний и к образовательным, акселерационным программам.
- Мы отбираем четырёх представителей по направлениям: образование, социальная сфера, сфера подготовки кадров, сфера технологий и инноваций, - отмечает генеральный директор АСИ. –Каждый может выбрать для себя направление, где ему интересно участвовать и работать, реализовать себя и сформировать команду единомышленников, которая будет предлагать инициативы на региональном и федеральном уровнях. АСИ выступает площадкой – мы поможем нашим представителям в продвижении проекта в сферах на разных темах.
Светлана Чупшева напомнила, что в марте агентство открыло в Тюмени «Точку кипения». Спустя полгода она уже стала точкой притяжения для жителей региона, активных людей и предпринимателей, которым интересно будущее Тюменской области и страны в целом.
ИСТОЧНИК KP.RU