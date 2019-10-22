Буйный пассажир обокрал спящую женщину на станции Тюмень

СЕГОДНЯ 07:49 2019-10-22T07:49:32+03:00

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Пассажирка поезда сообщением «Нижневартовск – Самара» обратилась в Тюменский линейный отдел МВД на транспорте, сообщив, что пока спала, пропал ее сотовый телефон, который находился на столике. Выяснилось, что его похитил 31-летний житель города Белебей, который ехал домой с вахты. На станции Тюмень мужчину сняли с поезда за нарушение общественного порядка.

– Проверка показала, что в соседнем вагоне следовал его коллега, с которым мужчина распивал алкогольные напитки. Проходя в очередной раз из своего вагона к товарищу, злоумышленник увидел на столике светящийся экран телефона и похитил мобильное устройство. Сотовый телефон он подарил родственнице, предварительно заменив сим-карты и почистив память, – рассказали в ведомстве.

Там добавили, что сразу после заявления о краже, мужчину задержали и изъяли сотовый телефон. В отношении похитителя было возбуждено уголовное дело. На днях ему огласили приговор: штраф в размере семи тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU