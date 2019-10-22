На улице Ватутина в Тюмени обесточат светофоры
В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 22 октября, в Тюмени погаснут некоторые светофоры.
Так, с 9.00 до 13.00 отключение светофорных объектов произойдет в районе дома № 79 по улице Ватутина, а также на пересечении улицы Ватутина и Юганского проезда.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.
ИСТОЧНИК KP.RU