2019-10-22T05:01:07+03:00
Общество

Погода на 22 октября в Тюмени: утром и днем – дожди

Одеваем теплые шапки и берем зонт
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени утром пройдет дождь и снег.В Тюмени утром пройдет дождь и снег.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

Сегодня, 22 октября, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Ночью ожидается мелкий дождь со снегом, утром и днем - дождь, и только вечером осадки прекратятся.

Температура воздуха ночью будет около нуля, днем потеплеет до четырех градусов тепла. Максимальная температура в этот день – плюс 5 градусов. Вечером столбик термометра опустится до +1. В этот день ожидается южный ветер, переходящий в западный, 3-6 метров в секунду.

В этот день почитается память апостола Иакова Алфеева. В народе святого называли Яков Древопилец, поскольку в это время шла активная заготовка дров. В этот день часто бывал снег: «Яков, брат Божий, крупицу (снежную) пошлет». Люди в этот вечер следили за луной: если она в кругах – следующее лето будет сухим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Буйный пассажир обокрал спящую женщину на станции Тюмень
Банк УРАЛСИБ запустил карту «Прибыль» во всех отделениях
Жительница Тюмени при продаже пылесоса потеряла крупную сумму денег
На улице Ватутина в Тюмени обесточат светофоры
Начинающих тюменских предпринимателей ждёт «Бизнес старт»
Делегация Тюменской области отправится на Международную промышленную выставку
Тюменская разработка поможет оценить риски сердечно-сосудистых осложнений
Тюменские волонтёры осуществили заветные мечты пенсионеров
Каждое мнение тюменцев учитывается в работе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Медучреждения Тюменской области обеспечивают квалифицированными кадрами
Жители Тюменской области отправятся в «Дальнюю Государеву вотчину»
В тобольской областной больнице №3 проводятся скрининги по выявлению заболеваний ЖКТ
В рамках нацпроекта «Культура» в Богандинском открылся культурно-досуговый центр
«Точка кипения – Тюмень» одержала победу в престижном конкурсе
В лесах Тюменской области отменён пожароопасный сезон
В Тюменской области впервые состоялся литературно-просветительский проект «Большая книга – встречи в провинции»
В Тюмени состоится региональный финал соревнований по экстремальной робототехнике
На форуме «Новые старшие» тюменцам показали портрет современного пенсионера
На форуме «Новые старшие» обсудили, насколько активно сегодня старшее поколение
АСИ ищет тюменцев, готовых предлагать инициативы в области образования, цифровой экономики и IT-технологий
Тюменские предприниматели могут пожаловаться о давлении на бизнес следователям
В Ишиме нелегалы воровали машины и продавали скупщикам
Почти 150 тысяч рублей потерял тюменец, сообщив все реквизиты карты мошеннику
Банк УРАЛСИБ предлагает кредитный продукт «Бизнес-Блиц»