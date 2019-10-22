Погода на 22 октября в Тюмени: утром и днем – дожди

СЕГОДНЯ 05:01 2019-10-22T05:01:07+03:00

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Сегодня, 22 октября, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Ночью ожидается мелкий дождь со снегом, утром и днем - дождь, и только вечером осадки прекратятся.

Температура воздуха ночью будет около нуля, днем потеплеет до четырех градусов тепла. Максимальная температура в этот день – плюс 5 градусов. Вечером столбик термометра опустится до +1. В этот день ожидается южный ветер, переходящий в западный, 3-6 метров в секунду.

В этот день почитается память апостола Иакова Алфеева. В народе святого называли Яков Древопилец, поскольку в это время шла активная заготовка дров. В этот день часто бывал снег: «Яков, брат Божий, крупицу (снежную) пошлет». Люди в этот вечер следили за луной: если она в кругах – следующее лето будет сухим.

ИСТОЧНИК KP.RU