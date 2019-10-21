2019-10-21T16:13:45+03:00
Общество

Тюменские предприниматели могут пожаловаться о давлении на бизнес следователям

При себе нужно иметь паспорт
Вадим Бегун
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Предприниматели придут к следователям с жалобами. Фото - СК по Тюменской области.Предприниматели придут к следователям с жалобами. Фото - СК по Тюменской области.
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В Тюмени в четверг, 24 октября, заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области Александр Бессмельцев проведет личный прием граждан. Местные жители могут пожаловаться на невыплату заработной платы, предприниматели – на давление на бизнес.

По информации пресс-службы регионального Следственного комитета, личный прием пройдет с 10.00 до 11.00 по адресу: улица Шиллера, дом 44. Гражданам, желающим прийти, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а в случае представительства интереса иных граждан – документ, удостоверяющий такие полномочия и заявление, в котором изложена суть вопроса, подлежащего разрешению.

Записаться на личный прием к заместителю руководителя следственного управления области можно по телефонам: (3452) 62-16-63, 62-15-93 или оставить контактную информацию на сайте в разделе «Интернет-приемная» tyumen.sledcom.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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