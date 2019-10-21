2019-10-21T15:11:44+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ предлагает кредитный продукт «Бизнес-Блиц»

Вадим Бегун
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Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.
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Банк УРАЛСИБ предлагает действующим клиентам – юридическим лицам в форме ООО и индивидуальным предпринимателям – кредитный продукт «Бизнес-Блиц». Кредит могут получить активные клиенты Банка, имеющие обороты по расчетному счету в течение не менее 6 полных календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявки на кредит. В рамках кредита средства можно направить на любые цели, связанные с бизнесом.

Денежные средства предоставляются в форме единовременного кредита на срок от 6 до 60 месяцев. Фиксированная процентная ставка – 15% . Минимальная сумма кредита составляет 300 тысяч рублей, максимальная – 1,5 млн рублей. Кредит предоставляется без залога. Требуется только поручительство основных собственников для юридического лица и супруга/супруги для ИП.

Предварительное решение о предоставлении кредита принимается на основании 2-х документов: Анкеты-Заявки и паспорта. Окончательное решение принимается за один рабочий день.

Согласно условиям продукта, годовая выручка компании не должна превышать 125 млн рублей включительно. Требование к сроку с момента государственной регистрации бизнеса – не менее 6 месяцев. При этом предусмотрены ограничения к видам деятельности бизнеса компании, а также к численности работников.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями и ограничениями в рамках кредитного продукта «Бизнес-Блиц» можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии для юридических лиц 8-800-700-77-16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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