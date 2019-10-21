В Ишиме нелегалы воровали машины и продавали скупщикам

СЕГОДНЯ 15:50 2019-10-21T15:50:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Ишимские полицейские задержали группу молодых людей-нелегалов, которые промышляли угонами автомобилей. Иностранцы делали на авто поддельные документы и продавали их скупщикам.

– Объектом внимания подозреваемых стали автомобили отечественного производства, не оборудованные сигнализацией. Угоны совершались в ночное время, затем молодые люди покидали территорию Российской Федерации. Угнанные автомобили продавали скупщикам, а полученные деньги делили между собой, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Злоумышленники задержаны оперативниками уголовного розыска на месте совершения очередного преступления. В ходе досмотра полицейские обнаружили деньги и поддельные документы на угнанный автотранспорт. Сейчас мужчины находятся под арестом. Возбуждено уголовное дело, им грозит по пять лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU