2019-10-21T15:30:16+03:00
Происшествия

Почти 150 тысяч рублей потерял тюменец, сообщив все реквизиты карты мошеннику

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец лишился всех денег, доверившись мошеннику. Фото - pixabay.com.Тюменец лишился всех денег, доверившись мошеннику. Фото - pixabay.com.
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Житель Викулово стал жертвой мошеннической схемы. Доверившись преступнику, он рассказал все реквизиты своей банковской карты.

– Мужчине на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Мошенник сообщил доверчивому тюменцу, что с его счета пытаются снять деньги. Чтобы гражданин не потерял свои сбережения, необходимо назвать реквизиты карты. Мужчина поверил словам звонившего и передал персональные данные своей банковской карты, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что вскоре все средства обратившегося пропали. По данному факту следователем отдела возбуждено уголовное дело. В настоящее время стражи порядка устанавливают личность, причастную к совершению данного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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