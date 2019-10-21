2019-10-21T14:41:51+03:00
Здоровье

Не мог пошевелиться: водитель автобуса отогрела тюменского пенсионера, которому стало плохо на остановке

Женщина вызвала скорую помощь
Вадим Бегун
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Тюменцу стало плохо на остановке.Тюменцу стало плохо на остановке.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени накануне, 20 октября, в микрорайоне «Три сосны» на автобусной остановке стало плохо 87-летнему мужчине. К его счастью, женщина – водитель автобуса оказалась небезразлична к судьбе пенсионера.

По информации пресс-службы тюменской Станции скорой помощи, пенсионер, которому стало плохо, не мог пошевелиться, не реагировал на речь и что-то бормотал себе под нос. Водитель общественного транспорта сразу же вызвала скорую помощь и после завела его обогреться в салон автобуса.

– Прибывшая на место фельдшерская бригада диагностировала у пациента сахарный диабет. После оказанной помощи пациента доставили в областную клиническую больницу № 2, где ему были проведены лабораторные и диагностические исследования. Сейчас состояние мужчины оценивается как удовлетворительное. Он выписан и находится на амбулаторном наблюдении по месту жительства, – рассказала Ирина Бердюгина, пресс-секретарь ведомства.

Всего за минувшие выходные была оказана помощь 1 333 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной помощи нуждались 550 человек, остальные – в неотложной. В стационары доставлены 572 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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