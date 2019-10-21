2019-10-21T13:58:18+03:00
Политика

Югорчанам рассказали, почему нужно участвовать в конкурсе «Лидеры России»

Жителей призывают бросить вызов лучшим управленцам страны в третьем сезоне всероссийского конкурса
Лидия Шумкова
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Бросить вызов лучшим управленцам страны югорчане могут в течение следующих семи дней. Фото из официальной группы Конкурса управленцев в ВКБросить вызов лучшим управленцам страны югорчане могут в течение следующих семи дней. Фото из официальной группы Конкурса управленцев в ВК
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Осталась всего неделя на то, чтобы зарегистрироваться для участия во всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России – 2020». Заявки принимаются до 23:59 27 октября 2019 года. Пока есть время, организаторы ответили на одни из самых частых вопросов: Можно ли принять участие, если нет управленческого стажа в трудовой и если на данный момент потенциальный участник не является руководителем.

В официальном аккаунте всероссийского конкурса в инстаграме они объяснили, что сделать это можно.

- Нам важен именно опыт. Если на данный момент вы не занимаете руководящих позиций, то это не влияет на возможность участия. Под управленческим опытом мы понимаем практический опыт на руководящей позиции или наличие как минимум одного человека в подчинении, опыт руководства людьми, проектными командами, ресурсами, подрядчиками и прочее, - написали организаторы.

Активно участвовать во всероссийском конкурсе управленцев призывают и те, кто стал финалистом предыдущих сезонов. Югорчанин Дмитрий Горбунов из Лангепаса, вышедший в финал второго сезона «Лидеры России», участвовал в конкурсе уже дважды. В первый раз он не одержал победу, но именно этот опыт позволил ему достичь своей цели во втором сезоне.

- Очень важно не принимать неудачу за полный провал, не опускать руки, делать работу над ошибками. Только так можно достичь нужного результата, - подчеркнул он.

Таким образом, в конкурсе можно и нужно участвовать, чтобы проявить свои таланты, компетенции, заявить о себе, выйти на новые профессиональные управленческие горизонты, войти в сообщество лидеров. Тем более, что в случае успешного прохождения конкурсных испытаний можно получить образовательный грант и даже поработать с лучшим наставником-руководителем.

Напомним, до окончания заявочной кампании всем участникам помимо биографической анкеты необходимо записать видеоинтервью. Бросить вызов лучшим управленцам страны югорчане могут в течение следующих семи дней. Следующим этапом станет дистанционный отбор. Полуфиналы конкурса пройдут с января по март во всех федеральных округах, суперфинал назначен на март – апрель 2020 года. Участие в конкурсе бесплатное.

Дополнительная информация на официальном сайте конкурса ЛидерыРоссии.рф.

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