В Тюмени изменилась схема движения маршрута №151

СЕГОДНЯ 14:50 2019-10-21T14:50:48+03:00

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В Тюмени с 28 октября изменится схема движения муниципального маршрута регулярных перевозок № 151, который следует от центрального рынка до садового общества «Лесная поляна».

– В схему движения включаются промежуточные остановочные пункты: «улица Пермякова» (в прямом и обратном направлении), «Торговый центр» (в сторону улицы Республики), «Третий микрорайон» (в сторону улицы 30 лет Победы), «Кросно» и «Завод медоборудования», – рассказали в МКУ «Тюменьгортранс».

Схема предоставлена МКУ "Тюменьгортранс".

Там также сообщили, что из новой схемы исключат остановки «Микрорайон Ямальский-1», «Торгово-развлекательный центр «Остров» (в прямом и обратном направлении). Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU