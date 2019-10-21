Тюменка вышла замуж за мигранта ради еды

СЕГОДНЯ 14:03 2019-10-21T14:03:06+03:00

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В Тюмени признан недействительным брак между местной жительницей и мигрантом из Таджикистана. Они расписались ради разрешения на временное проживание. От новоиспеченного супруга тюменка нужен был только ремонт в доме и еда.

– В марте этого года 42-летний иностранец в областном центре заключил фиктивный брак с 43-летней женщиной, чтобы получить разрешение на временное проживание. Взамен «супруга» попросила сделать ремонт в квартире и привезти продукты питания. После этого отношения прекратились, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что согласно одной из статей Семейного кодекса Российской Федерации, брак по решению суда признается недействительным в случае заключения фиктивного брака, то есть если супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что фиктивные браки нередко спасают мигрантов от выдворения. Жительницы Тюмени не прочь помочь иностранцу остаться в России. Чаще они делают это за вознаграждение.

ИСТОЧНИК KP.RU