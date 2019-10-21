Сильный ветер и дожди ожидают тюменцев на этой неделе

СЕГОДНЯ 13:36 2019-10-21T13:36:00+03:00

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В Тюмени на этой неделе ожидается пасмурная погода. Не порадует местных жителей и ветер, порывы которого достигнут шестнадцати метров в секунду.

Завтра, 22 октября, в областном центре ожидается небольшой дождь, будет пасмурно. Температура воздуха прогреется до четырех градусов тепла. В этот день будет дуть юго-западный ветер 8 метров в секунду, порывы достигнут 14 метров в секунду. В среду в Тюмени пойдет снег, температура воздуха чуть опустится и остановится на отметке плюс два градуса. В четверг станет немного теплее – плюс 6, снова пойдет дождь. Порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду.

Пятница «обрадует» местных жителей дождем со снегом, однако облачность будет уже переменной, так что велика вероятность в этот день увидеть солнце. А вот на выходных его видно не будет, однако погода порадует температурой воздуха, которая поднимется до плюс 11 градусов. В субботу и воскресенье будут идти дожди. Кроме того, в эти два дня ожидается сильный юго-западный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU