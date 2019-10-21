2019-10-21T13:36:00+03:00
Общество

Сильный ветер и дожди ожидают тюменцев на этой неделе

Осадки будут идти практически каждый день
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени на этой неделе будет идти дождь.В Тюмени на этой неделе будет идти дождь.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В Тюмени на этой неделе ожидается пасмурная погода. Не порадует местных жителей и ветер, порывы которого достигнут шестнадцати метров в секунду.

Завтра, 22 октября, в областном центре ожидается небольшой дождь, будет пасмурно. Температура воздуха прогреется до четырех градусов тепла. В этот день будет дуть юго-западный ветер 8 метров в секунду, порывы достигнут 14 метров в секунду. В среду в Тюмени пойдет снег, температура воздуха чуть опустится и остановится на отметке плюс два градуса. В четверг станет немного теплее – плюс 6, снова пойдет дождь. Порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду.

Пятница «обрадует» местных жителей дождем со снегом, однако облачность будет уже переменной, так что велика вероятность в этот день увидеть солнце. А вот на выходных его видно не будет, однако погода порадует температурой воздуха, которая поднимется до плюс 11 градусов. В субботу и воскресенье будут идти дожди. Кроме того, в эти два дня ожидается сильный юго-западный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Не мог пошевелиться: водитель автобуса отогрела тюменского пенсионера, которому стало плохо на остановке
Тюменка вышла замуж за мигранта ради еды
Югорчанам рассказали, почему нужно участвовать в конкурсе «Лидеры России»
Альфа-Банк завоевал престижную награду за лучшую линейку карт с программами лояльности
В Тюменской области за неделю произошло 46 пожаров
Молодого тюменца задержали с крупной партией наркотиков
«Росгосстрах» предложит страховым агентам комфортные условия и участие в распределении прибыли
Под Тюменью осудили мужчину, убившего знакомого пощечиной
Крупнейшая клиника Тюменской области отмечает 75-летний юбилей
Таксиста, сбившего на «зебре» маленького тюменца, будут судить
Житель Тюмени обокрал работницу храма, пока она находилась на службе
Мэр Тюмени рассказал москвичам о создании комфортной городской среды
На тюменской трассе на неделю введут реверсивное движение
Разбившемуся из-за падения с высоты тюменцу было 26 лет
В программе Андрея Малахова обсудят таинственную гибель молодой тоболячки
Более 200 миллионов рублей выделят на ремонт тюменской церкви
В Тюмени пройдет выставка известного венгерского художника
Безработные рецидивисты грабили дома тюменцев