2019-10-21T14:31:09+03:00
Общество

Альфа-Банк завоевал престижную награду за лучшую линейку карт с программами лояльности

Рейтинг основан на расчете выгоды для клиента
Вадим Бегун
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Альфа-Банк завоевал престижную награду за лучшую линейку карт с reward-программами. Фото - pixabay.com.Альфа-Банк завоевал престижную награду за лучшую линейку карт с reward-программами. Фото - pixabay.com.
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Карты Альфа-Банка с reward-программами стали лучшими по мнению Frank RG. В компании отметили, что карточные продукты банка максимально просты и удобны в использовании.

В прошедшую пятницу, 18 октября, Frank RG представила результаты исследования «Банковские карты с reward-программами в России 2019». Компания изучила российские программы лояльности, по которым эмитенты карт выплачивают их держателям различные бонусы и вознаграждения. В исследовании участвовали 38 банков, которые соревновались с такими компаниями-гигантами, как Билайн, Яндекс и многие другие.

– В основе нашего подхода – прозрачные продукты, которые легко выбирать и удобно использовать каждый день. Мы очень рады, что наша линейка карт с reward-программами получила высокую оценку профессионального сообщества, – прокомментировал получение престижной награды комментирует руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.

В финансовом учреждении отметили, что рейтинг основан на расчете выгоды для клиента – общей сумме вознаграждения (cashback или бонусов), полученного клиентом по карте с reward-программой за два года пользования картой (за вычетом расходов на обслуживание карты).

ИСТОЧНИК KP.RU

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