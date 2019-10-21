«Росгосстрах» предложит страховым агентам комфортные условия и участие в распределении прибыли

СЕГОДНЯ 12:04 2019-10-21T12:04:00+03:00

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В Тюмени открылся агентский центр «Росгосстраха» - старейшего страховщика России, который продолжает масштабную реализацию Новой агентской модели (НАМ), призванной повысить уровень удовлетворенности россиян страховыми услугами. А также превратить сотрудничество агентов и страховой компании в бизнес-партнерство.

Офис на ул. Чернышевского, 2 А, корпус 5/2, открыл Игорь Федоткин — управляющий директор департамента продаж региональной сети компании «Росгосстрах», которая входит в группу «Открытие». «Новая агентская модель — приоритетный элемент Стратегии развития «Росгосстраха» до 2021 года, — указал Игорь Федоткин. — Именно она призвана обеспечить достижение главной цели — лидерство нашей компании в розничном сегменте страхового рынка к 100-летнему юбилею. Добиться этого мы сможем, став компанией первого выбора для лучших страховых агентов России. В минувшем году в компании успешно завершилась кардинальная трансформация бизнес-модели розничного канала продаж, что наряду с реализацией масштабной программы повышения качества работы в автостраховании позволило покончить с убыточностью в ОСАГО. И теперь мы готовы инвестировать в рост бизнеса. В Тюменской области мы готовы предложить агентам условия взаимовыгодного бизнес-партнерства — понятный карьерный путь в компании, специально созданную службу заботы об агентах и участие в распределении прибыли от страхового портфеля. В новом офисе для агентов создано полноценное комфортное рабочее пространство. От этого выиграют и страхователи — они получат принципиально новый уровень сервиса от агентов».

Офис на ул. Чернышевского, 2 А, корпус 5/2

Агентский корпус филиала «Росгосстраха» в Тюменской области — это более 900 профессионалов. «У нас работает сплоченная команда агентов, в которой немало ветеранов «Росгосстраха». И мы всегда готовы принять на работу активных людей, нацеленных на профессиональный рост. В прошлом году выплаты только по страхованию имущества граждан в нашем филиале составили более 83 млн рублей, и во многом именно агенты обеспечивают компании прочные позиции на региональном страховом рынке, - подчеркнул директор филиала Андрей Жуланов.

Агентский канал остается ключевым и «Росгосстрах» намерен увеличить численность своего агентского корпуса с нынешних 35 тыс. человек до более чем 50 тысяч — к 2021 году. В текущем году по всей стране будет открыто около 50 офисов нового формата ПАО СК «Росгосстрах».