2019-10-21T11:51:55+03:00
Общество

Под Тюменью осудили мужчину, убившего знакомого пощечиной

Приговор уже вступил в законную силу
Вадим Бегун
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В Тюменской области осужден мужчина, убивший знакомого ладонью. Фото - pixabay.com.В Тюменской области осужден мужчина, убивший знакомого ладонью. Фото - pixabay.com.
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В Тюменском районном суде вынесен приговор в отношении мужчины, которого обвиняли в причинении смерти по неосторожности. Одним ударом ладони он убил своего знакомого.

– В судебном заседании было установлено, что в апреле этого года Погорелов в ходе ссоры из личных неприязненных отношений нанес один удар ладонью по лицу стоявшего позади него потерпевшего. Последний упал на грунтовую дорогу, а через две недели скончался в больнице. По заключению экспертов была установлена причинно-следственная связь между действиями подсудимого и наступившими последствиями в виде смерти потерпевшего, – сообщили в пресс-службе Тюменского районного суда.

В ведомстве добавили, что мужчина полностью признал свою вину в совершенном преступлении и раскаялся. Суд учел смягчающие обстоятельства и признал Погорелова виновным. Наказание ему назначено в соответствии с Уголовным Кодексом Российской Федерации. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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