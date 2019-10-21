2019-10-21T11:13:15+03:00
Происшествия

Таксиста, сбившего на «зебре» маленького тюменца, будут судить

Мужчина признал свою вину в аварии
Вадим Бегун
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Студенту грозит тюрьма за сбитого на пешеходе ребенка.Студенту грозит тюрьма за сбитого на пешеходе ребенка.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении 20-летнего студента. Он нарушил правила дорожного движения, причинив шестилетнему мальчику тяжкий вред здоровью.

– Как следует из материалов уголовного дела, молодой человек через мобильное приложение «Яндекс» принимал заказы на перевозку пассажиров. 25 августа этого года он вез клиентов на арендованном «Хендае Солярис». На нерегулируемом пешеходном переходе у дома 32/3 по улице Широтной мужчина сбил шестилетнего мальчика, который с мамой по «зебре» переходил дорогу. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму с переломом височной кости и ушиб головного мозга тяжелой степени, – рассказали подробности ДТП в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По информации ведомства, на авто были установлены шины разных размеров и моделей, при этом они были как ошипованные, так и неошипованные, а это недопустимо. Кроме того, водитель вел машину с большой скоростью. Обвиняемый признал свою вину в аварии. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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