Молодого тюменца задержали с крупной партией наркотиков
В Тюмени накануне, 20 октября, вечером на улице Салтыкова-Щедрина был остановлен 23-летний молодой человек. Местный житель оказался наркосбытчиком, который планировал распространять запрещенные вещества посредством так называемых закладок.
– При личном досмотре в присутствии понятых у тюменца был обнаружен и изъят завернутый в плотный комок и перемотанный скотчем полимерный пакет. Проведенная эскпертиза установила, что в пакете находилось наркотическое вещество «спайс» весом около 200 граммов. Молодой человек признался, что планировал расфасовать наркотик на разовые дозы и распространить его на территории города с помощью закладок, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени.
В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Тюмень спайсовая.Вадим Бегун
ИСТОЧНИК KP.RU