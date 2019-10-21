Молодого тюменца задержали с крупной партией наркотиков

СЕГОДНЯ 12:22 2019-10-21T12:22:33+03:00

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В Тюмени накануне, 20 октября, вечером на улице Салтыкова-Щедрина был остановлен 23-летний молодой человек. Местный житель оказался наркосбытчиком, который планировал распространять запрещенные вещества посредством так называемых закладок.

– При личном досмотре в присутствии понятых у тюменца был обнаружен и изъят завернутый в плотный комок и перемотанный скотчем полимерный пакет. Проведенная эскпертиза установила, что в пакете находилось наркотическое вещество «спайс» весом около 200 граммов. Молодой человек признался, что планировал расфасовать наркотик на разовые дозы и распространить его на территории города с помощью закладок, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени.

В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/739079" frameborder="0"></iframe> Тюмень спайсовая.Вадим Бегун

ИСТОЧНИК KP.RU