Мэр Тюмени рассказал москвичам о создании комфортной городской среды

СЕГОДНЯ 10:09 2019-10-21T10:09:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Руслан Кухарук выступил с докладом на архитектурном фестивале «Зодчество’19» в Москве. Опыт тюменских властей по созданию комфортной городской среды был рассмотрен на круглом столе.

– В Тюмени на протяжении многих лет выстраивается открытый диалог с жителями: проходят встречи с населением, на собраниях жильцов обсуждаются проекты будущего благоустройства дворовых территорий, выслушиваются их мнения по проектам реконструкции парков и скверов. Главный показатель эффективности нашей работы – востребованность зон отдыха жителями, – заявил на форуме Кухарук.

По информации пресс-службы администрации города Тюмени, на круглом столе было отмечено, что сейчас граждане все больше внимания обращают на проектные решения, отличающиеся системным и творческим подходом к благоустройству и обеспечивающие высокий уровень жизни.

В качестве примера глава города рассказал, какие новые подходы к формированию общественных пространств применяют застройщики. Он подробно остановился на том, как обсуждались с местными жителями концепции реконструкции улиц Ленина и Дзержинского, а также территории озера Алебашево.

ИСТОЧНИК KP.RU