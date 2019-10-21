На тюменской трассе на неделю введут реверсивное движение

СЕГОДНЯ 09:44 2019-10-21T09:44:51+03:00

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На федеральной дороге Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск с 27 октября вводится реверсивное движение. Мост через реку Туртас, который находится на 348 километре трассы, будут капитально ремонтировать.

По информации ФКУ «Уралуправтодор», работы на данном участке федеральной автодороги должны завершить 4 ноября. В компании попросили водителей с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. Там особо подчеркнули, автомобилистам следует быть внимательными на дорогах и соблюдайте скоростной режим.

Схема предоставлена ФКУ «Уралуправтодор».

– В случае если вы стали свидетелем нештатной ситуации на федеральных трассах, обязательно звоните в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 8-800-200-63-06. Этот звонок будет для вас бесплатным, – сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

ИСТОЧНИК KP.RU