2019-10-21T10:33:01+03:00
Происшествия

Житель Тюмени обокрал работницу храма, пока она находилась на службе

По факту краж возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец украл у работница храма телефон. Фото - pixabay.com.Тюменец украл у работница храма телефон. Фото - pixabay.com.
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В полицию областного центра поступило сообщение от местной жительницы. Женщина сообщила, что у нее похитили сотовый телефон. Преступнику хватило совести совершить преступление прямо в храме.

– На место выехала следственно-оперативная группа. Опросив потерпевшую и всех возможных свидетелей, стражи правопорядка установили обстоятельства произошедшего. Как оказалось, женщина, являясь дежурной в храме, находилась на службе. Неизвестный увидел на столе оставленный без присмотра работницей храма сотовый телефон стоимостью семь тысяч рублей. Совершив преступление, мужчина покинул храм и скрылся в неизвестном направлении, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве отметили, что оперативники, проведя ряд необходимых мероприятий, в кратчайшие сроки установили причастное лицо и его местонахождение. В итоге был задержан ранее судимый 48-летний местный житель, у которого нашли похищенный сотовый телефон. По данному факту возбуждено уголовное дело, рецидивист может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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