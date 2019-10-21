Житель Тюмени обокрал работницу храма, пока она находилась на службе
В полицию областного центра поступило сообщение от местной жительницы. Женщина сообщила, что у нее похитили сотовый телефон. Преступнику хватило совести совершить преступление прямо в храме.
– На место выехала следственно-оперативная группа. Опросив потерпевшую и всех возможных свидетелей, стражи правопорядка установили обстоятельства произошедшего. Как оказалось, женщина, являясь дежурной в храме, находилась на службе. Неизвестный увидел на столе оставленный без присмотра работницей храма сотовый телефон стоимостью семь тысяч рублей. Совершив преступление, мужчина покинул храм и скрылся в неизвестном направлении, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.
В ведомстве отметили, что оперативники, проведя ряд необходимых мероприятий, в кратчайшие сроки установили причастное лицо и его местонахождение. В итоге был задержан ранее судимый 48-летний местный житель, у которого нашли похищенный сотовый телефон. По данному факту возбуждено уголовное дело, рецидивист может лишиться свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU