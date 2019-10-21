В Тюмени пройдет выставка известного венгерского художника

СЕГОДНЯ 07:40 2019-10-21T07:40:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени 30 октября состоится открытие выставки иллюстратора и плакатиста Иштвана Ороса. Всех желающих ждут в 18.00 в Музейном комплексе имени Словцова.

На выставке будет представлено 40 плакатов, 39 графических листов и 5 трехмерных объектов. Во время открытия Ольга Урасинова, руководитель культурных программ Посольства Венгрии в Москве, проведет экскурсию по экспозиции.

– Работы Иштвана всегда безошибочно узнаваемы, вне зависимости от того, в каком жанре в тот или иной момент выступает художник. Он принадлежит к тем мастерам, кто обогатил визуальную культуру и историю искусства 20 века своим собственным уникальным графическим языком, – так отзываются о художнике организаторы выставки.

По их словам, «будь то книжная иллюстрация, станковая графика, живопись или плакат, Орос выстраивает собственные волшебные миры, невообразимые в евклидовом трехмерном пространстве, жонглирует измерениями и уводит зрителя в сказочные пространства собственного воображения».

ИСТОЧНИК KP.RU