Безработные рецидивисты грабили дома тюменцев

СЕГОДНЯ 07:00 2019-10-21T07:00:59+03:00

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В Тюменской области задержаны воры-рецидивисты. Мужчины грабили дома местных жителей, от их действий пострадали не менее трех семей.

В тобольскую полицию позвонил мужчина, сообщив о взломе своего дома. Позже на федеральной трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» оперуполномоченный задержал двоих мужчин, предположительно причастных к совершению кражи. Выяснилось, что двое 25-летних жителей города Когалым Ханты-Мансийского автономного округа вечером путем отжима створки окна проникли в частный дом потерпевшего. Они похитили ноутбук, наличные денежные средства в размере 24 тысячи рублей, а также продукты питания и вещи.

– В результате проверки подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений сыщики уголовного розыска установили, что ранее судимые, официально нетрудоустроенные северяне причастны еще к трем фактам краж из частных домов на территории Тюменской области. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – дополнили в пресс-службе регионального УМВД, добавив, что по факту краж возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU