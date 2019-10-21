2019-10-21T07:00:59+03:00
Происшествия

Безработные рецидивисты грабили дома тюменцев

По факту краж возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Северяне грабили тюменцев, проникая в их дома. Фото - pixabay.com.Северяне грабили тюменцев, проникая в их дома. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области задержаны воры-рецидивисты. Мужчины грабили дома местных жителей, от их действий пострадали не менее трех семей.

В тобольскую полицию позвонил мужчина, сообщив о взломе своего дома. Позже на федеральной трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» оперуполномоченный задержал двоих мужчин, предположительно причастных к совершению кражи. Выяснилось, что двое 25-летних жителей города Когалым Ханты-Мансийского автономного округа вечером путем отжима створки окна проникли в частный дом потерпевшего. Они похитили ноутбук, наличные денежные средства в размере 24 тысячи рублей, а также продукты питания и вещи.

– В результате проверки подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений сыщики уголовного розыска установили, что ранее судимые, официально нетрудоустроенные северяне причастны еще к трем фактам краж из частных домов на территории Тюменской области. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – дополнили в пресс-службе регионального УМВД, добавив, что по факту краж возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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