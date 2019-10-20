Тюменцы попробуют метать тынзян на хорей и говорить на хантыйском

СЕГОДНЯ 18:00 2019-10-20T18:06:28+03:00

Театр обско-угорских народов г.Ханты-Мансийск. Фото из группы ". Ханты, Манси и Лесные Ненцы. ХМАО-Югры" в соцсети ВКонтакте

В течение недели будет проходить знакомство с народами Севера

Изменить размер текста: A A

Дни культуры коренных малочисленных народов Севера пройдут в Тюменской области 4-10 ноября.

Мероприятия начнутся в 14 часов в селе Демьянское Уватского района в День народного единства – 4 ноября. Кроме творческих номеров на празднике продемонстрируют умение спортсмены по северному многоборью, а также гости продегустируют блюда национальной кухни.

В 16 часов участникам встречи покажут фильм «Хозяин тайги», лента познакомит зрителей с культурой и бытом восточных ханты, ведущих традиционный образ жизни в Уватском районе.

Также с показа "Хозяина тайги" начнутся Дни открытых дверей в Тюмени. 6 ноября в тюменском Центре коренных малочисленных народов «КЕДР» (ул. 50 лет ВЛКСМ, 67/1), начало в 14 часов. После посетителей ждут факультативные занятия по хантыйскому языку.

Здесь же гости познакомятся с экспозицией декоративно-прикладного творчества «Северные узоры», а также с творчеством поэтов и писателей, представителей коренных малочисленных народов Севера. Кроме того посетители смогут сами попробовать себя в мастерстве изготовления оберегов на мастер-классе.

7 ноября за чаепитием рукодельницы "КЕДРа" научат гостей делать куклы Акань. Гостей будут ждать к 12 часам, их также познакомят с "Хозяином тайги" и выставками Центра. 10 ноября приглашает этнографический центр коренных малочисленных народов Севера Тюменской области - этноСтойбище «Ув с Мир хот» (Дом Северных людей). В 14 часов здесь начнется закрытие Дней культуры КМНС. гостей ждет экскурсия, праздничная программа, дегустация блюд национальной кухни, а самые активные могут попробовать свои силы в северном многоборье: метании тынзяна на хорей, перетягивании палки на шкурах оленя, тройном национальном прыжке.

Этностойбище находится в 30 км от Тюмени: следуя по объездной дороге, нужно повернуть в строну песчаного карьера. Адрес: Тюменский район, деревня Кыштырла, переулок Прохладный, 2, сообщает ИА «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU