2019-10-20T16:46:52+03:00
Общество

В Тюмени стартовал конкурс «Кадет – 2020»

Определять победителей будет компетентное жюри
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени стартовал конкурс «Кадет – 2020». Фото из группы "КАДЕТЫ ТЮМЕНИ СФК ДПВС" в соцсети ВКонтактеВ Тюмени стартовал конкурс «Кадет – 2020». Фото из группы "КАДЕТЫ ТЮМЕНИ СФК ДПВС" в соцсети ВКонтакте
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Общеучилищный конкурс «Кадет года – 2020» в шестой раз стартовал в Тюменском президентском кадетском училище. Ребята могут проявить себя, показать свои способности, знания и умения, физическую и строевую подготовку.

К 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне участникам подготовили особенные испытания. На звание «Кадет года – 2020» претендует 32 кадета 5-11 курсов. К маю 2020 года назовут победителей в номинациях «Самый творческий кадет», «Самый умный кадет», «Самый спортивный кадет».

Определять победителей будет компетентное жюри под председательством начальника училища генерал-майора Михаила Логинова.

Подведение итогов и награждение победителей будет проходить в мае 2020 года. На это мероприятие планируется пригласить ветеранов Великой Отечественной войны и представителей Совета ветеранов города, пишет ИА "Тюменская линия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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