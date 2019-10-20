Мобильный кванториум запускают в Тюменской области

СЕГОДНЯ 15:51 2019-10-20T15:54:09+03:00

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Федеральная инициатива «Успех каждого ребенка» по нацпроекту «Образование» активно реализуется в Тюменской области.

Детский технопарк «Кванториум» был открыт в Тюмени в 2017 году. В нем с пятилетними детьми занимаются по десяти направлениям. В основном они конструируют. Тем, кому уже исполнилось 11 лет, доверяют проектную деятельность. Современное высокотехнологичное оборудование и педагогические инновации сделали доступным инженерное образование для юных тюменцев.

- На постоянной основе у нас занимается 1400 детей, - уточнил директор «Кванториума» Дмитрий Тарасов. – Еще 4-5 тысяч человек ежегодно проходят через «Кванториум» в течение года при обучении на мастер-классах. Проект расширяется: планируется сделать его доступным для жителей региона. Детский технопарк открывают в Тобольске, а по Тюменской области отправится в путешествие мобильный кванториум.

Инновация поможет решить проблему доступности новых моделей допобразования для детей сельской местности, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU