2019-10-20T15:23:07+03:00
Общество

В Тюмени стартовал краеведческий проект для школьников

Им нужно будет показать свои знания о родном крае
Мария Васильева
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В Тюмени стартовал краеведческий проект для школьников. Фото из группы "Тюмень - ключ Сибири" в соцсети ВКонтактеВ Тюмени стартовал краеведческий проект для школьников. Фото из группы "Тюмень - ключ Сибири" в соцсети ВКонтакте
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В областной столице стартовал второй сезон краеведческого проекта для школьников «Ключ Сибири», сообщает интернет-портал «Мегатюмень». До 16 ноября пройдет предварительный этап, на нем отберут участников 9 – 11 классов.

Ребят ждут интерактивные уроки, на которых нужно показать знания истории родного края и решить кейсы. Лучшие участники пройдут отбор на второй этап квеста. Финальный этап проекта пройдет в формате исторического перфоманса.

Как отметил руководитель проекта Владимир Сбитнев, результаты исследования показали, что 80% школьников не знают многих исторических событий региона. Устранить пробелы в истории родного края ребятам предложили в игровой форме.

По словам организаторов, стандартные форматы подачи информации школьникам уже неинтересны, поэтому они решили провести ликбез в виде квеста. Чтобы команда провела урок «Ключ Сибири» в вашей школе, необходимо оставить заявку в личных сообщениях сообщества во Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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