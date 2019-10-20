Тюменьстат спросят жителей, как они пользуются интернетом
Опрос об использовании информационных технологий и интернета специалисты Тюменьстата проведут в октябре и ноябре 2019 года.
Выборочное наблюдение пройдет на юге Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. Всего будет опрошено 543, 537 и 475 домохозяйств соответственно. В специальные анкеты попадут данные членов семей старше 15 лет. Данные после обработки поулченной информации будут обезличены.
В целом специалисты планируют получить общую информацию: какими информационно-телекоммуникационными средствами обладают жители, как используют их в повседневной жизни - для обучения, общения, получения разного рода услуг; как жители оценивает роль информационных технологий в своей жизни, сообщает «Вслух.ру».
ИСТОЧНИК KP.RU