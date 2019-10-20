В Тобольске появится центр спортивной гимнастики

СЕГОДНЯ 11:06 2019-10-20T11:08:34+03:00

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Современный комплекс для занятий спортивной гимнастикой в ближайшее время появится и в Тобольске.

Недавно его строительство обсудили руководитель федерации Мурат Тулебаев и глава духовной столицы Сибири Максим Афанасьев. На встрече также присутствовали председатель комитета по физической культуре и спорту Ольга Алеева, директор ДЮСШ № 1 Алексей Сухарев и тренерский состав по спортивной гимнастике.

Глава Тобольска Максим Афанасьев рассказал, что по новому спортивному объекту уже готова проектно-сметная документация. Строительство пройдет в рамках программы «Тобольск 2020» и начнется в ближайшее время, на него уже заложены средства в бюджет. По словам руководителя Федерации спортивной гимнастики, новый объект позволит вывести этот вид спорта на более высокий уровень.

Сейчас есть сложности с площадями для занятий, которые длятся уже не один год. При этом на уровне области есть серьезные намерения сделать гимнастику базовым видом спорта наряду с биатлоном.

- Тобольск обязательно должен внести свою лепту в это дело, - убежден Мурат Кашаубаевич. - Тем более потенциал у нас есть. Сейчас, формируя базу Центра гимнастики, мы должны учесть все нюансы и потребности по оборудованию и инвентарю. Другой возможности у нас долго не будет. Федерация готова оказывать всестороннюю поддержку.

Выслушали на встрече и тренерский состав по гимнастике. Наставники уверены, что новый Центр не помешает работе существующих секций. Сейчас спрос значительно превышает предложение, и у этого вида спорта большое будущее в Тобольске.

ИСТОЧНИК KP.RU